В Пермском университете откроют Школу кибернетики А также Центр аддитивных технологий для школьников и студентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Попечительский совет Фонда целевого капитала ПГНИУ принял решение выделить 1,7 млн руб. на развитие проектов физико-математического института по двум ключевым направлениям: создание Школы кибернетики для обучения будущих инженеров и разработчиков киберфизических систем, включая создание и управление автоматизированными комплексами; и открытие Центра аддитивных технологий и прототипирования для разработки передовых инженерных решений с использованием 3D-печати и цифрового моделирования. Как отметили в пресс-службе вуза, в этом центре студенты смогут реализовать проекты от задумки до готового прототипа, создавая уникальные конструкции и механизмы.

Эти инициативы позволят студентам и школьникам освоить новые знания и практические навыки в сфере высоких технологий; стать участниками научных исследований и прикладных проектов мирового уровня; получить подготовку для успешной карьеры в наукоёмких отраслях.

Фонд целевого капитала Пермского университета приглашает всех заинтересованных присоединиться к его проектам.

На текущий момент Фонд объединяет почти 1500 благотворителей, а его целевой капитал превышает 24 млн руб. За 11 лет существования эндаумент-фонд способствовал 46 молодым исследователям в их научных поездках, ежегодно поддерживает Ботанический сад и музеи университета.

Решение о поддержке Физико-математического института стало результатом многолетней традиции взаимной поддержки внутри научного сообщества ФМИ. На протяжении длительного времени студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники института стабильно вносят пожертвования в Фонд, что позволяет вкладывать средства в развитие перспективных проектов, открывающих новые возможности для будущих поколений студентов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.