Александр Бастрыкин ждёт доклад о расследовании нападения собак на ребёнка в Прикамье

Ирина Молокотина

В Интернете появились сообщения о том, что на территории детской площадки в городе Чайковский Пермского края обитает большое число бродячих собак, которые регулярно проявляют агрессию по отношению к местным жителям.

В частности, в апреле текущего года эти животные напали на ребёнка. Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные органы, безнадзорные животные по-прежнему держат в страхе местное население.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело. А председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение этого поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба следкома.

