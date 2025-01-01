Прокуратура помогла жителям прикамского посёлка подключить дома к газу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Еловского округа Пермского края инициировала проверку после жалоб жителей п. Фаор на задержки в реализации программы догазификации. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, организация, ответственная за подключение, допустила нарушение сроков подключения домов в п. Фаор Еловского округа к газовым сетям. Это повлекло за собой длительное нарушение прав жителей посёлка на получение газа как коммунальной услуги.

Для устранения нарушений руководителю филиала акционерного общества было направлено представление прокуратуры.

После рассмотрения представления частные дома получили доступ к системе газоснабжения.

