Глава СКР взял на контроль расследование смертельного ДТП в Пермском крае

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Горнозаводске Пермского края, где погиб человек, сообщили в пресс-службе следкома.

Жительница Прикамья обратилась к главе СКР через социальные сети. Она выразила недовольство ходом расследования дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли её супруг и пострадала она с 13-летней дочерью.

Инцидент произошёл в июле текущего года. Во время обгона мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, двигавшейся попутно. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет. Супруг заявительницы погиб, женщина и её дочь были госпитализированы с множественными травмами. Несовершеннолетней потребовалась длительная реабилитация.

СУ СК России по Пермскому краю начало процессуальную проверку по данному факту. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину представить отчёт о ходе и результатах проверки.

