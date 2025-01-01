Пермские студенты разработают мастер-планы КРТ для трёх ключевых точек города В конкурсе-акселераторе «Про_города» участвует более 60 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми начался второй поток всероссийского молодёжного урбанистического конкурса-акселератора «Про_города», который реализуется по инициативе министерства строительства РФ.

В нём принимают участие свыше 60 студентов — в течение 24 недель под наставничеством 15 экспертов разных отраслей они должны будут разработать и представить мастер-планы комплексного развития для трёх ключевых точек краевой столицы общей площадью 28,3 га. В частности, речь идёт о территориях Центрального колхозного рынка, Пермь-сити и Камаполиса 2.0.

Участников конкурса — будущих архитекторов, урбанистов, дизайнеров, экономистов, социологов — приветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что конкурс является важным этапом в подготовке кадров для строительной отрасли Прикамья.

«Уверен, проекты и разработки будут востребованы в регионе. Вместе мы сможем сделать наши города удобнее и привлекательнее для жителей и гостей края. В этом году Пермь по праву носит статус молодёжной столицы России, ведь в Пермском крае лучшая молодёжь. Именно вам определять, какими будут города будущего», — отметил Дмитрий Махонин.

Во время конкурса-акселератора участники научатся взаимодействовать между собой, а также с властями и инвесторами, работать с технико-экономическими показателями, создавать новые жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой.

По итогам конкурса «Про_города» лучшие проекты передадут инвесторам. Как отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова, именно взаимодействие органов власти, бизнеса в виде застройщиков и ребят — самая важная часть конкурса.

«Наша цель — чтобы наша молодёжь чувствовала, что она здесь нужна, что мы в ней заинтересованы. И когда они увидят, что все их идеи действительно реализуются, то они, конечно, будут относиться к городу иначе, будут стремиться остаться в родном регионе с целью его дальнейшего развития», — пояснила Лариса Ведерникова.

