Пермяк получил штраф за насилие над малолетней падчерицей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мировой судья судебного участка № 6 Орджоникидзевского района Перми вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в совершении насилия над своей малолетней падчерицей.

Инцидент произошёл в середине марта 2025 года. По словам свидетелей, отец схватил девочку за шею. Причиной конфликта стал планшет, повреждённый самой потерпевшей и её младшей сестрой.

Мужчина отрицал свою вину, утверждая, что телесные повреждения нанесла младшая сестра девочки. Он также предположил, что пострадавшая склонна к фантазированию и преувеличению. Однако эти доводы не нашли подтверждения.

Экспертное заключение психолога показало, что у девочки нет признаков повышенного фантазирования. Также были учтены показания классного руководителя и социального педагога, которые подтвердили слова потерпевшей.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа 10 тыс. руб. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.