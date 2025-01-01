Жители деревни в Прикамье боятся оказаться отрезанными от внешнего мира Власти демонтировали мост Поделиться Твитнуть

Фото: паблик ВК «Реальный Октябрьский. Пермский край».

В Пермском крае жители практически оказались изолированы от внешнего мира из-за демонтажа моста, который разобрали местные власти. Об этом сообщает паблик «Реальный Октябрьский. Пермский край».

Информация об инциденте появилась в сообществе 17 октября. По словам местных жителей, событие произошло на границе между деревнями Колтаева и Усть-Арий. В начале недели жителям ещё разрешили воспользоваться мостом, чтобы добраться до школы, детского сада и работы. Однако, когда они попытались вернуться домой, выяснилось, что мост разобран.

«Пошли через лес. Ладно, тогда ещё погода сухая стояла. Предупреждений не было, мостик не сделали временный, чтобы хотя бы пешком пройти», — поделился местный житель в соцсети.

В сообщении также приводится ответ администрации Октябрьского округа, в котором утверждается, что на период ремонтных работ для пешеходов организован проход, а для автомобилей предусмотрена лесная дорога.

Однако, по словам жителей, с ухудшением погодных условий проезд по лесной дороге станет невозможным для обычного транспорта. Только трактор может преодолеть размытую землю.

Завершение первого этапа ремонтных работ запланировано на 22 октября.

