За неделю в Перми в ДТП пострадали 27 человек Один пермяк погиб

Константин Долгановский

С 13 по 19 октября в Перми произошло 20 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях один человек погиб, а 27 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших оказались трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД Перми.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1162 нарушения правил дорожного движения.

В частности, 40 водителей управляли транспортом с признаками опьянения; 33 водителя не имели водительских прав; 10 нарушений касались выезда на полосу встречного движения; 15 водителей нарушили правила перевозки детей; 105 случаев были связаны с непредоставлением преимущества пешеходам; 98 нарушений зафиксировали среди пешеходов.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о важности соблюдения Правил дорожного движения и заботы о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

