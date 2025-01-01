Инспекция труда проверяет сеть табачных магазинов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В связи с информацией о нарушениях трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, трудоустроенных в сети табачных магазинов, Инспекция труда в Пермском крае провела проверку достоверности этих данных.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что сотрудники табачных магазинов Tabak&Vape, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, сообщили о фактах отсутствия официального оформления трудовых отношений и задержек в выплате заработной платы. Работодатель был предупреждён о необходимости соблюдения требований трудового законодательства, касающихся оформления трудовых договоров и сроков выплаты заработной платы.

В настоящее время прокуратура совместно с представителями Инспекции проводит проверку хозяйствующего субъекта на соответствие трудовому законодательству.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.