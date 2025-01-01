Прокуратура в Прикамье добилась выделения парковочных мест для инвалидов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Чайковская городская прокуратура провела проверку организации парковок общего пользования на территории округа. В ходе проверки, проведенной совместно с представителями Госавтоинспекции, на общественных стоянках по ул. Вокзальной в Чайковском не было обнаружено мест для парковки специализированных транспортных средств инвалидов.

Главе городского округа было направлено представление об устранении выявленных нарушений, однако оно осталось без ответа. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском. Суд удовлетворил требования истца.

В настоящее время решение суда исполнено: на парковках установлены дорожные знаки и нанесена разметка, обозначающая места для парковки специальных транспортных средств инвалидов, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

