Минтербез опроверг слухи о новой атаке БПЛА на предприятие в Пермском крае Министерство призвало жителей полагаться на официальные источники информации Поделиться Твитнуть

Утром в пятницу, 17 октября, жители Березников и Соликамска сообщили сайту perm.aif.ru о предполагаемом прилёте беспилотника на одно из местных предприятий. В то же утро в регионе был введён режим «Беспилотная опасность», который вскоре был отменён.

По словам очевидцев, в результате инцидента якобы пострадали люди. Сайт обратился в Министерство территориальной безопасности Пермского края за официальной информацией. Ведомство провело проверку и дало свой комментарий.

«Информация об атаке беспилотников 17 октября ложная. Никаких инцидентов с использованием вражеских БПЛА на территории Пермского края не зафиксировано», — заявили в краевом Минтербезе.

Министерство призвало жителей региона сохранять спокойствие, полагаться на официальные источники информации и в случае происшествий обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.