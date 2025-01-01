Вылет рейса Пермь—Анталья задерживается на пять часов Это связано с поздним прибытием самолёта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В международном аэропорту Перми задержан прилёт рейса U6 1560, связывающего краевой центр с турецким городом Анталья. Эта информация доступна на онлайн-табло аэропорта.

Самолёт должен был прибыть из Антальи в 5:10 20 октября, но приземлится в Перми только в 11:44.

Из-за этого и вылет в Анталью был перенесён. Изначально самолёт должен был отправиться в 7:20, но теперь вылет назначен на 12:50.

Рейсы U6 1560/U6 1559 на самолёте А-321 обслуживает авиакомпания Ural Airlines.

