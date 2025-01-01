Электроснабжение в Березниках Пермского края восстановлено, водонасосные станции выходят на рабочий режим Глава города прокомментировал ЧП на электроподстанции Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко в своём телеграм-канале поделился подробностями аварии на энергетической подстанции и её ликвидации.

В Единую диспетчерскую службу города 19 октября в 19:10 поступил сигнал о задымлении на трансформаторной подстанции Быгель 110 кВ. Информация была передана в электросетевую организацию.

Расчеты МЧС выехали на место незамедлительно. На момент прибытия пожарных был обнаружен открытый огонь. Экстренные службы отключили напряжение и приступили к ликвидации пожара. Работали три машины, 12 человек. Пожар был локализован и потушен. Пострадавших нет.

В 21:15 электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. Водонасосные станции №17 и 18 выходят на рабочий режим. Движение троллейбусов возобновлено. Телефонная связь и интернет в городе восстановлены.

Причины технологического нарушения устанавливаются.

