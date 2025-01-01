Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае в ноябре пройдёт театральный фестиваль-лаборатория Губаха примет фестиваль-путешественник «Камский» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 ноября по 1 декабря Губаха примет на себя неофициальный статус театральной столицы Пермского края. Здесь пройдёт VII театральный фестиваль-лаборатория «Камский». Это ежегодный фестиваль театров Пермского края, проходящий каждый раз в новом театральном городе. На сей раз спектакли из Лысьвы, Березников, Кудымкара, Кунгура и Чайковского, а также гостевой спектакль из Нижнего Тагила примет сцена студии-театра «Доминанта».

Марина Илюхина, руководитель дирекции фестиваля «Камский», директор Агентства новых технологий:

— В Пермском крае есть такая традиция: с первым снегом в один из малых городов Прикамья приезжает театральный фестиваль-лаборатория «Камский». Провинциальный город превращается в театральную столицу. Зрители наслаждаются лучшими постановками театров за последний год и изучают язык сцены на специальных лабораториях. Театральные менеджеры осваивают креативную индустрию, а приглашенные режиссёры выбирают актёров из разных театров и создают в сотворчестве эскизы спектаклей на определённую тему.

Тема фестиваля — «Время для молодых», поскольку в 2025 году Пермь стала Молодёжной столицей России. В программе фестиваля — постановки о молодых людях, для молодежи и написанные молодыми авторами.

Особенностью фестиваля «Камский» является его лабораторно-образовательная направленность. Он не только собирает на одной сцене лучшие постановки театров малых городов со всего региона, но и проводит несколько образовательных сессий для театральных специалистов из разных сфер деятельности.

Марина Зорина, арт-директор фестиваля «Камский»:

— Губаха не только рабочий город или горнолыжный курорт. Здесь прекрасные театральные традиции. И в 2025 году у Губахи отличный повод для приглашения нашего фестиваля — Камерному драматическому театру «Доминанта» исполняется 25 лет. Театр вырос из любительского детско-юношеского коллектива-студии «Диалог» и был создан командой единомышленников во главе с режиссёром Любовью Зайцевой. С 2012 года «Доминанта» является организатором ежегодного театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой», получившего в 2023 году Гран-при международной премии Russian Event Awards.

«Камский» традиционно откроет показы спектаклем-гостем фестиваля. В этом году им станет «Дальше танцуйте сами» (12+) Нового молодёжного театра (Нижний Тагил). Жанр спектакля обозначен авторами как «драма переходного возраста», в основе которой — реальные истории тагильских подростков.

Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина привезёт на фестиваль спектакль по песням Вадима Козина «Снился мне сад» (16+), Березниковский драматический театр — «Ва-ва» (16+) — постановку главного режиссёра театра Петра Незлученко, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр — «Педсовет» (12+), театр «Бенефис» (Березники) — «Обыкновенное чудо» (12+), Театр юного зрителя Кунгура — «Изумрудные глаза» (12+) известного прикамского режиссёра Дмитрия Огородникова, Чайковский театр драмы и комедии — «Коби Брайант» (18+), ещё одну постановку Петра Незлученко.

«Доминанта» (Губаха) покажет «Родительский день» (18+) Дмитрия Огородникова.

Экспертный совет фестиваля представят критики, известные в театральной России. В этом году среди них — Владимир Спешков (Челябинск) и Екатерина Рябова (Москва). Творческую лабораторию, как и в предыдущие годы, возглавит театральный критик, драматург и режиссёр, художественный руководитель театроведческого курса заочного отделения ГИТИС Александр Вислов (Москва). Лабораторные показы будут посвящены дебютным юношеским произведениям будущих выдающихся мастеров отечественной словесности. По традиции, для лабораторных постановок будут формироваться творческие сборные команды из актёров всех театров вперемешку.

Деловую программу для театральных менеджеров проведут специалисты Ресурсного центра социально-ориентированных некоммерческих организаций Пермского края. В формате тренинга-практикума менеджеры театров станут участниками проектных команд. За три дня они должны будут разработать важные для театров социальные проекты, определить их цели и задачи, а также подготовиться к их защите.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.