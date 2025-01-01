В Перми автокран нарушил движение трамваев Спецавтомобиль зацепил провода и уронил светофор Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

Инцидент произошёл вечером в субботу, 18 октября. В Перми на перекрёстке улиц Мира и Милиционера Власова произошла авария с участием автомобильного крана. О ней сообщает портал телекомпании VETTA.

Стрела автокрана зацепила контактный провод трамвая, что привело к падению светофора и вызвало серьезное затруднение движения. В результате на проезжей части оказались провода, а несколько светофоров вышли из строя. Для регулировки движения на перекрестке был выставлен регулировщик. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на прилегающих улицах образовались автомобильные пробки.

Департамент транспорта Перми в связи с инцидентом сообщал о временном прекращении движения трамваев маршрута № 12 на участке от школы № 107 до депо Балатово в связи с неполадками на линии.

