Житель Пермского края осуждён на десять лет за убийство матери Краевой суд поддержал приговор первой инстанции Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд в своих медиа сообщает, что житель Березников получил десять лет лишения свободы за то, что в марте нынешнего года, находясь в длительном запое, убил свою мать.

Мужчина проживал в это время у матери. Между ними регулярно возникали конфликты из-за образа жизни сына. В один из дней после очередной ссоры, мужчина забил мать до смерти.

Согласно заключению судмедэкспертизы, жертва скончалась от множественных переломов костей лица, закрытой черепно-мозговой травмы и обширных кровоизлияний. Обнаружив тело утром, осуждённый не стал вызывать скорую помощь, а отправился за алкоголем.

Березниковский городской суд Пермского края признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн руб. в пользу родного брата — второго сына погибшей.

Осуждённый обжаловал приговор, считая его слишком суровым. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции и отметила, что судом были обоснованно учтены смягчающие обстоятельства в виде малолетнего ребёнка у виновного, помощь следствию и признание вины. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.