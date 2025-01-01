Ещё один вылет из пермского аэропорта может быть отменён Под угрозой отмены рейс Пермь–Ноябрьск Поделиться Твитнуть

Аэропорт Перми

Согласно онлайн-табло Пермского аэропорта, рейс авиакомпании «ИжАвиа» в Ноябрьск, который должен по расписанию вылететь сегодня, 19 октября, в 14:30, находится в стадии «Ожидание».

Ориентировочно вылет отложен до 09:40 понедельника, 20 октября, однако может и не состояться: рейс из Ноябрьска, который должен был прибыть в Пермь в 17:30 сегодня, был отменён.

Ранее сообщалось об отмене сегодняшнего рейса в Ижевск той же авиакомпании, а также о задержке ещё трёх авиарейсов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.