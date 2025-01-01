Дефицит бюджета Пермского края увеличился до 19,5 млрд рублей Министерство финансов региона отчиталось за девять месяцев текущего года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Согласно информации на сайте Министерства финансов Пермского края, на 1 сентября 2025 года дефицит консолидированного бюджета Пермского края составил 13,7 млрд руб.

Доходы краевого бюджета за девять месяцев текущего года составили 181,57 млрд руб. Это 71,3% от годового плана, который составляет 254,62 млрд руб.

По налогу на прибыль организаций в казну поступило 49 млрд руб. (62,3% от плана); доходы от налогов физических лиц составили 48,4 млрд руб. (69,8%), на имущество — 13,5 млрд руб. Безвозмездные поступления достигли 23,7 млрд руб.

Таким образом, к 1 октября дефицит сложился в объеме 19,5 млрд руб.

Расходы бюджета на 1 октября составили 201 млрд руб. Это 63,5% от запланированного на год объема. Наибольшими статьями расходов стали образование — 51,6 млрд руб., социальная политика — 46,4 млрд руб. и национальная экономика — 41,9 млрд руб.

