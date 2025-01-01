Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета выпустил коллекцию экосумок Театр переработал рекламные флаги от прежних премьер Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

Ко многим ключевым событиям Пермский театр оперы и балета устанавливал на площади перед входом флаги. События прошли, а флаги остались. В театре решили превратить их в сумки-шоперы, которые команда театра считает стильными и удобными, а также уверяет, что они очень прочные.

Основа сумки выполнена из плотного, износостойкого материала. Каждая сумка снабжена подкладкой, внутри предусмотрен карман на молнии. Авторы акции считают, что сумки подходят как для повседневного использования, так и для похода в театр.

Размер сумок одинаковый, но есть два варианта исполнения — вертикальный и горизонтальный. Каждая сумка дополнена широким ремнём с фирменным паттерном, созданным на основе знака 155-летия театра.

Каждый фрагмент флага, использованный для сумки, уникален: одинаковых изделий нет.

Новый мерч продаётся в сувенирном киоске театра. Коллекция лимитированная: в продажу поступило всего 50 сумок. Стоимость одного экземпляра — 3500 руб.

Как рассказали «Новому компаньону» в Пермском театре оперы и балета, изготовитель экосумок — пермская компания Comerch. Дизайн изделий разрабатывался в пиар-отделе театра.

В настоящее время практика сопровождения театральных событий рекламными флагами прервана, в театре идёт дискуссия о необходимости её возобновления, так что, возможно, сумки из флагов останутся уникальными навсегда.

