Пермяки могут сдать макулатуру и выиграть соревнование Пермский край принимает участие во всероссийской экологической акции Поделиться Твитнуть

Макулатура, которая будет отправлена на переработку

Пресс-служба ПЦБК

Пермяки могут сдать макулатуру в рамках программы «БумБатл» — всероссийской акции по сбору макулатуры, которая проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

С этого года акция стала круглогодичной. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей объявляют весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года. Пермяки поддерживают акцию уже не первый год. По итогам 2024 года Пермский край вошел в ТОП-20 регионов России и занял 17 место в итоговом рейтинге среди 89 регионов-участников.

Осенний этап «БумБатла» продлится до конца ноября.

Макулатуру в Перми в рамках акции «БумБатл» можно сдать по следующим адресам:

— ш. Космонавтов, 162б (экопункт у ТРЦ «Планета», ежедневно с 10.00 до 20.00);

— ул. Рабочая, 15/1 (ежедневно с 9.00 до 19.00);

— ул. Дзержинского, 53 (ежедневно с 9.00 до 19.00);

— ул. Ижевская, 29 (ежедневно с 8.00 до 20.00);

— ул. Юрша, 80 (экопункт, ежедневно с 8.00 до 20.00);

— б. Гагарина, 65/1 (экодом у «Гипер-Ленты» ежедневно, с 10.00 до 20.00);

— ул. Сакко и Ванцетти, 93а (экоцентр, вторник — суббота с 10.00 до 20.00);

— ул. Сапфирная, 15 (экоцентр, понедельник — среда, пятница — суббота с 11.00 до 18.00);

— ул. Бумажников, 15 (понедельник — пятница с 8.00 до 17.00).

Точки сбора отмечены на карте сайта «БумБатл».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Участники акции из Перми в обмен на макулатуру получают билеты в краеведческий музей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.