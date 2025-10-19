В пермском аэропорту задерживаются три вылета Рейс до Ижевска отменён Поделиться Твитнуть

В пермском аэропорту Большое Савино онлайн-табло фиксирует задержку трёх вылетов.

Борт до Москвы, который должен был отправиться в 13:30, задерживается до 16:00. Рейс выполняет авиакомпания «Россия», причина задержки – позднее прибытие борта из Москвы (самолёт ожидается в 14:40 вместо 12:40 по расписанию).

Задерживается субсидированный рейс компании «РусЛайн» до Ярославля: вместо 15:20 он вылетит на три часа позже, в 17:30. Причина та же – задержка прилёта из Ярославля.

Рейс авиакомпании «ИрАвиа» до Баку, который должен по расписанию вылететь в 20:00, задерживается до 03:40. Прибытие борта из Баку ожидается ориентировочно в 19:00.

Отменён рейс компании «ИжАвиа» в Ижевск. Борт должен был отправиться в 18:40.

