Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская выставка победила в главном национальном музейном конкурсе Лауреатом премии «Музейный Олимп» стала выставка пермского краеведческого музея «Городу нужен герой» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Казани 17 октября прошла церемония награждения лауреатов национальной премии в музейной сфере «Музейный Олимп». В номинации «Выставка» победителем стал проект Пермского краеведческого музея «Городу нужен герой» (6 +), посвящённый пермскому звериному стилю.

Масштабная выставка прошла в Центральном выставочном зале в конце 2024 года. Коллектив Пермского краеведческого музея ставил перед собой задачу более широкую, чем просто современная презентация известного феномена. Речь идёт о том, что пермский звериный стиль обладает потенциалом — эстетическим, идейным, предпринимательским, — который далеко ещё не исчерпан. Отсюда и название выставки — «Городу нужен герой»: образы средневековой пластики, которые археологи находят на территории Прикамья, могут стать коллективным «культурным героем» Перми, продвигающим в сознании жителей России и мира пермскую уникальность.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Я очень рада за Пермский краеведческий музей! Эта награда от профессионального сообщества стала важным признанием нашей общей работы по популяризации культурного наследия Пермского края.

В одной номинации с Пермским краеведческим музее присутствовала и Пермская художественная галерея: в конкурсе участвовал её проект «От реставрации к интерпретации: четыре истории». Это серия моновыставок картин, прошедших чрез реставрацию в преддверии переезда в новое здание, причём о каждой из них реставраторы смогли рассказать много нового. Всего в номинации было представлено шесть проектов: с пермскими претендентами соревновались выставки из двух статусных московских музеев, а также из Казани и Петропавловска-Камчатского.

Пермский край был представлен и в главной номинации — «Музей года». На это звание претендовала «Хохловка», которая отмечает в этом году юбилей и активно развивается. Победителем в этой номинации стал Сланцевский историко-краеведческий музей из Ленинградской области.

В номинации «Музей — детям» из пяти проектов был один пермский, причём совсем молодой, не отметивший ещё и годовщину со дня создания: это пространство «Тут» для детей, подростков и молодых взрослых в Пермской арт-резиденции.

Анастасия Шипицина, продюсер проекта «Тут»:

— Мы очень рады тому, что музейное сообщество узнало про резиденцию «Тут». Мы смогли завязать много новых знакомств. Во время конкурса мы сделали на палубе корабля художественный проект — разместили полотна выставки «Скажи реке, что на красивая», которая была создана пермскими детьми вместе с художницей Леной Четверик. Получается, что это первое путешествие выставки, и мы планируем размещать детские работы в самых разных и неожиданных местах.

Финал конкурса — очные презентации проектов-финалистов — проходил во время круиза теплохода «Симфония севера» 13 — 16 октября. Всего на конкурс было подано 189 заявок.

