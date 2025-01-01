У пермского фонда «Дедморозим» обновился сайт На нём улучшена система навигации и поиска информации Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» переходит на обновленный интернет-ресурс. Жителей Пермского края, которые детям-сиротам и тем, кто борется с серьезными заболеваниями, заранее уведомляют о возможных временных технических сложностях.

Действующий сайт благотворительного фонда продолжает функционировать по прежнему адресу dedmorozim.ru, однако полностью обновлён. Предполагается, что внесённые изменения сделают его более удобным для пользователей: читателей, жертвователей и добровольцев.

Как рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Кристина Быстрик, разработка нового сайта велась на протяжении полутора лет. В связи с перемещением значительного объёма информации пользователи могут столкнуться с техническими трудностями.

«Мы надеемся, что наши доноры с пониманием к этому отнесутся, и это не станет преградой к свершению чудес», — отметила она.

Сейчас сайт dedmorozim.ru получил обновленный внешний вид и улучшенную систему навигации. Всё это сделано для того, чтобы пользователям было проще находить самую свежую информацию о тех, кому нужна помощь, способах её оказания, а также отчёты о реализованных проектах.

Если у посетители сайта возникнут вопросы, то их просят обращаться по электронной почте info@dedmorozim.ru или звонить по телефону горячей линии: +7 (342) 270-08-70.

