На СВО погиб житель Прикамья Алексей Родин Его похоронят в Очёре

Фото: Администрация Очёрского округа

В ходе спецоперации на Украине при исполнении воинского долга погиб рядовой стрелок Алексей Родин из Очёра. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Алексей Родин родился 24 мая 1975 года в Очёре. В 1982 году он начал учиться в Очёрской средней школе № 2, которую окончил в 1990 году. После школы поступил в СПТУ-74 в с. Большая Соснова, где получил профессию водителя и впоследствии связал свою трудовую деятельность с автомобилями.

Он работал по специальности — водителем грузовика в совхозе «Семеновский». В 2004 году создал семью, в которой родилась его дочь. Долгое время мужчина трудился в кафе «Регион-59» в качестве водителя и охранника. В последнее время работал токарем в ООО «Строй-Союз» в Екатеринбурге.

На СВО Алексей служил стрелком в мотострелковом взводе и 2 апреля этого года погиб при выполнении боевой задачи по освобождению населенного пункта Песчаное в ДНР. Смерть наступила от осколочных ранений.

Администрация Очерского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего

Прощание с рядовым Алексеем Родиным состоится в понедельник, 20 октября, в Очёрском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6). В 11:00 будет прощание, а в 11:30 — гражданская панихида. Позже, в 12:00, пройдет отпевание в Михайло-Архангельской церкви.

