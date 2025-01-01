В выходные в Перми ограничат движение транспорта Будет полностью закрыт путепровод на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Изображение: министерство транспорта Пермского края

В субботу, 18 октября, будет полностью перекрыто движение на путепроводе на участке шоссе Космонавтов. Ограничения введут с 9:00 до 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Для объезда рекомендуется воспользоваться альтернативными путями — боковыми съездами.

Кроме того, с 19 октября по 9 ноября будет частично ограничено движение по улице Крисанова, вблизи здания 17-го арбитражного апелляционного суда. Эта мера связана с проведением работ по укладке трамвайных путей на повороте.

Изображение: министерство транспорта Пермского края

Объезд участка будет осуществляться по новому участку дороги на улице Пушкина.

В минтрансе призывали жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.