Органы прокуратуры Прикамья направили в суды 370 исков о взыскании денежных средств с дропперов Сумма требований превышает 121 млн рублей

Константин Долгановский

С начала 2025 года в суды поступило 370 исковых заявлений от органов прокуратуры Прикамья, защищающих граждан, ставших жертвами мошенников. С незаконно обогатившихся дропперов требуют взыскать более 121 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В надзорном ведомстве пояснили, что при хищении денежных средств мошенниками возможность возмещения причинённого ущерба потерпевшим затруднена, поскольку обвиняемые по таким уголовным делам отсутствуют. Но если в рамках расследования уголовного дела дроппер — владелец банковского счёта, куда перечислялись денежные средства, — будет установлен, потерпевший вправе подать исковое заявление о взыскании с него суммы неосновательного обогащения.

Так, по исковому заявлению Чусовского городского прокурора Зеленодольский городской суд Республики Татарстан принял решение взыскать с Х. сумму неосновательного обогащения в размере 1 млн руб. Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил исковое заявление прокурора Гайнского округа Пермского края о взыскании с Е. 716 тыс. руб.

Кроме того, в прокуратуре Прикамья рассказали, что органы надзорного ведомства ведут работу по оспариванию кредитно-банковских договоров, которые были заключены под воздействием обмана или с использованием персональных данных потерпевших.

