Прикамский боец Константин Шахтарин стал чемпионом Европы по муайтай Он одержал победу в поединке с Брайтоном Мейблом Поделиться Твитнуть

Скриншот видео министерства спота Пермского края

На международном турнире «Кубок дружбы», состоявшемся в Москве, выступили сборные России и Таиланда. Там же прошли два титульных поединка по версии WMC. Одним из участников боя за звание чемпиона Европы был Константин Шахтарин. Боец из Прикамья победил в поединке с французом Брайтоном Мейблом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

Константин Шахтарин — родился и вырос в Соликамске. С юности он увлекался спортом. Изначально занимался различными видами единоборств, однако наибольшего успеха достиг именно в муай-тай. На сегодняшний день он является трёхкратным чемпионом мира по муай-тай (2023, 2024 годы), победителем чемпионата Европы по тайскому боксу (2022 год), а также серебряным призёром чемпионатов России по тайскому боксу (2021, 2022 годы).

В рамках Всемирного чемпионата по муайтай в 2024 году спортсмен из Прикамья вышел победителем в финальном поединке против итальянского соперника Джанлуки Францози, подтвердив свою репутацию сильного и опытного бойца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.