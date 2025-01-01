Российские учёные в Перми обсуждают проблемы музеефикации истории Великой Отечественной войны Проходит X Всероссийская научная конференция «Правда Победы. Урал и Поволжье: проблемы изучения и музеефикации» Поделиться Твитнуть

В Перми 16-18 октября уже в десятый раз проходит научная конференция «Правда Победы. Урал и Поволжье: проблемы изучения и музеефикации». Это ежегодный всероссийский форум историков, посвящённой вкладу Урала и Поволжья в Победу, а также вопросам сохранения исторической памяти и музеефикации этой темы.

Конференция проводится Мемориальным музеем-заповедником истории политических репрессий «Пермь-36» совместно с Санкт-Петербургским институтом истории РАН и при поддержке Министерства культуры Пермского края, администрации губернатора Пермского края и уполномоченного по правам человека в регионе. За годы проведения конференция стала значимым событием для исторического и музейного сообщества России.

В нынешнем году у события особый размах и значение: ведь конференция проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны Урал и Поволжье стали важнейшими регионами эвакуации населения, центрами оборонного производства. В рамках конференции предлагается рассмотреть истоки победы над нацизмом, экономические и культурные процессы военных лет, судьбы выдающихся соотечественников, а также вопросы сохранения памяти о Великой Победе музейными и архивными средствами.

В событиях конференции принимают участие учёные, преподаватели, сотрудники научно-исследовательских институтов, музеев, архивов и краеведы из разных регионов России и других стран. С докладами, сообщениями и открытыми лекциями выступят 72 исследователя из 16 российских регионов и Республики Беларусь, в том числе 14 докторов наук и 15 кандидатов наук. В частности, свои исследования представят доктор исторических наук, профессор Магнитогорского государственного технического университета Марина Потёмкина, ведущий архивист Национального архива Республики Беларусь Александр Иваненко, доктор исторических наук, профессор, главный специалист Российского государственного архива литературы и искусства Дмитрий Маслов, доктор исторических наук, профессор Юго-Западного государственного университета Владимир Коровин и другие исследователи.

Опытом работы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне поделятся специалисты из 17 музеев России. Краеведы восьми муниципальных образований Пермского края расскажут о результатах своих архивных изысканий о вкладе земляков в Победу.

Работа конференции стартовала 16 октября на территории «Завода Шпагина»: участники конференции посетили выставку «Мы защищаем свой родной дом». Здесь же состоялось пленарное заседание. 17 октября работа конференции продолжилась на секционных заседаниях в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

18 октября участники научного форума посетят памятник жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и побывают с экскурсией в музее «Пермь-36», где в этот день состоится открытие выставки «Верны себе» (12+).

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, который будет размещён в Российском индексе научного цитирования.

