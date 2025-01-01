В муниципалитете Прикамья из-за гибели урожая ввели режим ЧС Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Большесосновском округе Пермского края местные власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за массовой гибели урожая. Режим ЧС введён с 12:00 15 октября. Согласно официальному документу, опубликованному на сайте муниципалитета, более 100 га посевов погибли из-за избыточного увлажнения почвы. Об этом сообщает «Рифей».

Из-за избыточного увлажнения почвы в августе-сентябре сельскохозяйственная техника застревала на полях. Сложившиеся погодные условия осложнили заготовку кормов и уборку урожая, который, кроме того, пострадал от грибковой инфекции.

В округе создана специальная комиссия для оценки состояния полей и планирования посева культур, которые не удалось спасти из-за неблагоприятных погодных условий.

