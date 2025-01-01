Пермские детские сады открыли «продлёнку» для учеников младших классов Группы открыты в 63 учреждениях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для учеников 1- и 2-х классов в Перми открыли группы «Умного досуга» в 63 детских садах. Как сообщает горадминистрация, проект стал альтернативой традиционным группам продлённого дня. На базе дошкольных учреждений созданы условия, где ученики могут провести время под присмотром педагогов после уроков и получить допобразование.

«Это осмысленная работа по созданию для младших школьников комфортной, почти домашней, но в то же время развивающей среды. Мы активно разрабатываем новые программы, которые бы гибко сочетали отдых и образование. Например, в планах — внедрение курса по экспериментальной физике и химии в игровой форме, где дети через простые опыты будут познавать законы окружающего мира», — рассказала руководитель детского сада «Артград» Анастасия Поливина.

Для детей организуют дополнительные занятия по интеллектуальному развитию, техническому творчеству, художественно-эстетическому развитию, физкультурно-оздоровительным занятиям. Для записи в такие группы родители могут обратиться в районный отдел образования по месту проживания или в дошкольное учреждение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.