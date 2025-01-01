В соцсетях Пермского края участились случаи распространения фейков Методы выявления ложной информации в Сети обсудят на международном форуме в Москве Поделиться Твитнуть

Изображение: ЦУР Пермского края

В Пермском крае этой осенью зарегистрировано уже три фейковых документа, которые имитируют официальные распоряжения министерств. Об этом сообщили в ЦУР Прикамья. В Центре управления регионом добавили, что их цель — вызвать панику среди населения, подорвать доверие к властям и дестабилизировать общественную ситуацию.

В частности, в соцсетях распространялись ложные сообщения о том, что в Пермском крае обяжут передавать 50% топлива в госрезерв, что из-за угрозы распространения холеры жителям ДНР временно ограничат въезд в Пермский край, а также, что мужчинам призывного возраста якобы запретили выезжать за пределы региона.

Подобные подделки обнаруживаются и в других субъектах России: в Дагестане, Краснодарском крае, Ульяновской, Калининградской и Мурманской областях.

Согласно аналитическим данным АНО «Диалог Регионы», с января по сентябрь этого года в российском сегменте интернета было обнаружено 182 уникальных фейковых документа и 29 600 их копий. Наиболее популярные темы для их создания — политика (48 случаев), социально-бюджетные меры, связанные со специальной военной операцией (30 случаев), и здравоохранение (26 случаев).

По словам начальника управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог Россия» Сергея Маклакова, в сравнении с предыдущими годами поддельные документы стали распространяться значительно шире. Расширяется и тематика таких фейков — она становится всё более разнообразной.

Методы выявления этих фейков будут обсуждаться 29 октября в Москве на III международном форуме «Диалог о фейках 3.0». В мероприятии примут участие представители власти, журналисты, фактчекеры и медиаменеджеры из 80 государств.

