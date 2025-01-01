Компания из Перми сорвала поставку медизделий в диспансер Новосибирска И была признана недобросовестным поставщиком Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

ООО «Витмед», зарегистрированное в Перми, было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение было вынесено Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области после обращения Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера.

В обращении медицинского учреждения указывается, что контракт на поставку расходных материалов для автоматизированной системы выделения нуклеиновых кислот «Nexor», принадлежащей заказчику, был заключён в апреле 2025 года. Согласно условиям контракта, поставщик должен был доставить товары медицинского назначения в течение 10 суток с момента заключения договора.

Как пишет портал infopro54.ru, согласно информации из тендерной документации, компания должна была поставить 500 планшетов для общелабораторных исследований ПЕРИНТ (PERINT), а также три упаковки гребенок ИВД для автоматической станции выделения нуклеиновых кислот, используемой заказчиком.

Несмотря на соблюдение сроков поставки, диспансер отклонил приемку товара из-за несовместимости планшета с посадочным местом системы «Nexor», что делало невозможным его использование. Заказчик предоставил «Витмед» возможность замены товара на соответствующий, однако компания не предприняла никаких действий для исправления ситуации.

По запросу УФАС представители компании никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. В результате антимонопольная служба приняла решение о внесении организации «Витмед» в список недобросовестных поставщиков сроком на два года. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Витмед» была основана в 2024 году. Её выручка за 2024 год составила 24 млн руб., при этом чистые убытки достигли 792 тыс. руб. Учредителем и руководителем компании является Виталий Сафонов. Включение в реестр недобросовестных поставщиков датируется маем 2025 года.

