В МЧС предупредили о тумане в Пермском крае 18 октября Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 18 октября в ночные и утренние часы в некоторых районах Пермского края предполагается образование тумана.

В ГУ МЧС по региону распространили рекомендации для местных жителей.

Автомобилистам, в частности, следует придерживаться установленного скоростного режима и сохранять безопасную дистанцию, избегать резких маневров и внезапного торможения. Необходимо учитывать состояние дорожного полотна при движении.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при пересечении проезжей части.

Номер для связи с экстренными службами: «01» — со стационарного аппарата, «101» и «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.