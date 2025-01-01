В третьем квартале 2025 года продажи квартир в новостройках Перми выросли на треть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной сервисами «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек», в третьем квартале 2025 года во всех городах-миллионниках был отмечен рост активности покупателей на первичном рынке по сравнению со вторым кварталом. Общее количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в городах-миллионниках достигло приблизительно 59,5 тыс., что на 21% больше по сравнению с 49,1 тыс. ДДУ во втором квартале. В сравнении с третьим кварталом предыдущего года рост числа сделок составил 11,9%. Суммарная площадь реализованных строящихся квартир в третьем квартале составила около 2,8 млн кв. м, что на 15% превышает показатель предыдущего квартала.

Пермь продемонстрировала впечатляющую динамику роста числа сделок с новостройками в третьем квартале 2025 года, зафиксировав увеличение на 32,2% относительно второго квартала. Этот результат позволил городу занять пятое место среди городов-миллионников по темпам роста продаж строящегося жилья. За последние три месяца в Перми было продано около 1,8 тыс. квартир в новостройках общей площадью более 84 тыс. кв. м, а объём нереализованных квадратных метров сократился на 1,7%. В годовом выражении количество сделок возросло на 34,7%.

Среди крупнейших городов России лидерами по квартальному росту стали Самара (+64,6% кв./кв., примерно 1,4 тыс. ДДУ), Нижний Новгород (+53,8%, около 1,8 тыс.) и Уфа (+49,6%, около 2,6 тыс.).

