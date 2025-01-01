Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Прикамье достигла 76,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре 2025 года в Пермском крае, согласно сведениям Национального бюро кредитных историй, уровень отклонённых заявок на различные виды розничных займов достиг 76,8%. Этот показатель включает потребительские кредиты, займы в точках продаж, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. По сравнению с августом 2025 года, когда доля отказов составляла 76,7%, наблюдается увеличение на 0,1 процентного пункта.

Самые высокие показатели отказов зарегистрированы в Забайкальском крае (79,9%), Кемеровской области (79,7%) и Краснодарском крае (79,6%). Минимальные значения зафиксированы в Нижегородской области (73,2%), Москве (73,6%) и Удмуртской Республике (73,9%).

Наиболее заметный рост доли отклоненных заявок в сентябре 2025 года, в сравнении с предыдущим месяцем, отмечен в Москве (увеличение на 1,1 п.п.), Забайкальском крае и Санкт-Петербурге (по +0,9%).

Анализируя ситуацию, Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркивает, что процент одобрения розничных кредитов остается сравнительно невысоким. Снижение ключевой ставки до 17% и, как следствие, уменьшение полной стоимости кредитов пока не привели к возвращению на рынок значительной части заемщиков с надежной кредитной историей. Вместе с тем, банки, действуя в условиях строгих ограничений по выдаче кредитов гражданам с высокой задолженностью, проявляют осторожность и не стремятся к увеличению рисков.

