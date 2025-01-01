Пермяки задолжали за водоснабжение более 1,2 млрд рублей Долги физических лиц превысили 771 млн Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным «НОВОГОР-Прикамье», к октябрю 2025 года суммарная задолженность абонентов перед компанией за услуги водоснабжения и водоотведения составляет около 1 млрд 227 млн руб. Из них долги физических лиц превышают 771 млн руб., управляющие компании, ТСЖ и ЖСК задолжали около 292,5 млн руб., а юридические лица — более 163 млн руб.

В компании сообщили, что применяют все законные методы работы с потребителями, имеющими задолженность за оказанные услуги. После реализации всех досудебных процедур, организация обращается в судебные инстанции. После вынесения решения суда к процессу возврата задолженности подключаются судебные приставы.

С начала года судами было выдано свыше 14 тыс. исполнительных документов на общую сумму примерно 142,5 млн руб. Благодаря действиям службы судебных приставов компании удалось вернуть более 76 млн руб. задолженности.

Представители «НОВОГОРа» акцентируют внимание на том, что согласно решению суда, должник обязан выплатить не только сумму основного долга, но и государственную пошлину, а также иные обязательные платежи, в частности исполнительный сбор судебных приставов.

