В августе и сентябре число сделок по новостройкам в Перми выросло на 9% За сентябрь заключено 687 ДДУ

Константин Долгановский

В августе-сентябре 2025 года в Перми количество сделок по первичной недвижимости увеличилось на 9%. Как сообщают аналитики «Объектив.рф», в сентябре заключено 687 ДДУ. По динамике роста регион занял лидирующую позицию среди городов-миллионеров в ПФО и ЮФО.

В Уральском федеральном округе первое место занял Екатеринбург, где за указанный период заключено 2129 ДДУ, снижение составило 5%. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах лидером стал Новосибирск (835 ДДУ), при этом количество лотов в сделках снизилось на 53%.





Аналитики сервиса подчёркивают, что спрос стал более оживлённым, однако во многих городах это не стало трендом, а результаты по числу ДДУ оказались не выше уровня предыдущего месяца.





«Понижение ключевой ставки ЦБ и начало активного делового сезона не смогли разогнать стагнирующий спрос. Хотя в текущих рыночных условиях стабильность — это уже хорошо. «Двигателем торговли» остаются скидки и коммерческие субсидии — в среднем 40% лотов на крупных региональных рынках реализуется с дисконтом», — отмечает «Объектив.рф»

