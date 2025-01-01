В Перми запустили новое производство труб из сшитого полиэтилена и фитингов Льготный заём для предприятия выделил федеральный Фонд развития промышленности Поделиться Твитнуть

фото: ООО «Хайпекс»

ООО «Хайпекс», входящее в группу компаний «Развитие», начало в Перми тестовый выпуск труб из сшитого полиэтилена, а также фитингов. Производственная мощность линии экструзии составляет 3,8 млн метров труб, а двух термопластавтоматов — более 12 млн единиц фитингов ежегодно.

Общий объём инвестиций в создание этого комплекса, состоящего из четырёх этапов, превысит 740 млн руб., из которых 590 млн руб. были предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

Инвестиционный план предусматривает приобретение и установку 24 единиц основного оборудования. На текущий момент уже установлено 8 производственных и 18 лабораторных единиц оборудования.

Предполагается, что после полного запуска всех линий предприятие будет выпускать до 15 млн метров труб различных диаметров и до 37,8 млн фитингов ежегодно.

фото: ООО «Хайпекс»

В качестве потенциальных покупателей рассматриваются строительные и оптовые компании, поставляющие стройматериалы и инженерное оборудование. До 5% продукции будет потребляться компаниями, входящими в группу «Развитие».

Как отметил Николай Кочкин, генеральный директор ООО «Хайпекс», в данный момент идёт процесс наладки производства и проведения лабораторных тестов образцов продукции.

Трубы из PEX-a используются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, в системах подогрева полов, открытых площадок, теплиц и спортивных полей.

