В Пермском крае закрыли нелегальный ломбард

В Губаха прекратил работу нелегальный ломбард. Деятельность по выдаче займов физическим лицам, как установил суд, осуществлялась в нём в нарушение закона. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Предприниматель не скрывал свою деятельность. На здании располагались вывески, информировавшие о возможности получения денег под залог драгоценностей, транспортных средств и недвижимости. В помещении были размещены объявления об условиях займов и суммах, доступных за залог имущества. Всё это было задокументировано в ходе проверки, подкреплено свидетельскими показаниями клиентов и залоговыми документами.

За ведение предпринимательской деятельности без регистрации и незаконное предоставление займов гражданин был привлечён к административной ответственности.

Надзорный орган направил в суд иск с требованием признать деятельность ломбарда незаконной и запретить выдачу займов под залог. Суд, рассмотрев доказательства, принял решение закрыть ломбард.

Постановление суда поступило в отделение судебных приставов. Должнику было разъяснены последствия неисполнения требований суда, включая штрафные санкции. Гражданин проинформировал ведомство о прекращении незаконной деятельности.

