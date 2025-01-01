Приговор признанному виновным в превышении полномочий пермскому приставу вступил в силу Поделиться Твитнуть

фото: Орджоникидзевский районный суд Перми

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда оставила без изменений вердикт Мотовилихинского районного суда Перми, согласно которому бывший судебный пристав-исполнитель была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что с апреля 2020 года по октябрь 2022 года пристав, превышая свои полномочия, самовольно меняла порядок исполнения судебных решений, касающихся проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.

Это привело к тому, что подрядчики привлекались к выполнению работ без организации конкурсных процедур. Из-за неэффективной организации исполнения судебных актов и недостаточного контроля со стороны государственного заказчика, часть бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта, была незаконно присвоена подрядными организациями.

Суд первой инстанции назначил виновной наказание в виде денежного штрафа, а также лишил её права занимать должности в органах государственной власти сроком на два года.

Апелляционный суд поддержал данное решение. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

