В Перми нашли способ уменьшить пробки на 20% без строительства новых дорог Для этого необходимо оптимизировать работу светофоров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инженеры Пермского политеха разработали инновационный алгоритм оптимизации работы перекрестков путем компьютерного моделирования. Данная технология потенциально способна увеличить пропускную способность дорожной сети на 15-20%, сообщили в пресс-службе вуза.

Компьютерное моделирование показало, что общая продолжительность цикла светофора является ключевым фактором, влияющим на дорожную загруженность. Созданный пермскими учёными алгоритм выявил закономерность: увеличение длительности светофорных фаз ведёт к увеличению скопления машин, в то время как их сокращение уменьшает количество ожидающих автомобилей, рассказала доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов» Юлия Володина.

Согласно статистическим данным, левый поворот — распространённая причина возникновения пробок. Водители вынуждены уступать встречному транспорту, ожидая подходящего момента. В отсутствие специального светофорного сигнала для поворота автомобиль блокирует полосу.

Для оценки влияния дополнительного времени ученые смоделировали перекрёсток с фазой для левого поворота в 20 секунд и без неё. Результаты показали, что при небольшом транспортном потоке (490 автомобилей в час) добавление специальной фазы приводило к увеличению заторов, поскольку водители могли совершать маневр и без неё. Однако при интенсивном движении (800 автомобилей в час) её наличие необходимо, иначе время ожидания превышает 6 минут, что критично.

«Разработанный алгоритм может быть настроен для любого существующего перекрестка, учитывая его особенности. Использование компьютерного моделирования позволяет заранее оценить эффективность различных вариантов и подобрать оптимальный», — комментирует заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» Андрей Затонский.

Эта технология позволяет создавать точные цифровые модели существующих дорог и оптимизировать работу светофоров на всех перекрестках страны. Внедрение метода может увеличить пропускную способность на 15-20%, что станет доступным и эффективным способом борьбы с пробками для городов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.