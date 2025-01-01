Продажи готовых построек в Перми выросли на 16% Спрос на гаражи увеличился в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Исследование, проведённое аналитиками «Авито», показало увеличение в Перми общего объёма продаж в категории готовых построек на 16%. Наиболее востребованными являются бани, бытовки и жилые дома, однако наибольший скачок продаж зафиксирован в сегменте гаражей и навесов.

В частности, реализация готовых жилых домов продемонстрировала рост на 50% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Средняя стоимость дома составила 285 тыс. руб. На "Авито" доступны варианты как небольших гостевых домиков по цене от 115 тыс. руб., так и просторных барнхаусов стоимостью до 2,2 млн руб. Продажи бытовок выросли на 3%, средняя цена — 110 тыс. руб.. Хозблоки, часто используемые для тех же целей, показали рост продаж на 27% при средней стоимости 70 тыс. руб.

Продажи готовых бань увеличились на 14%, средняя стоимость составила 225 тыс. руб. Готовые беседки стали заказывать на 28% чаще, средняя цена — 45 тыс. руб. Веранды и террасы стали популярнее на 9%, их строительство обходилось в среднем в 60 тыс. руб.

Спрос на готовые гаражи увеличился в 2,5 раза, средняя цена — 115 тыс. руб. Продажи навесов выросли на 61%, средняя стоимость составила 50 тыс. руб. Теплицы стали покупать на 22% чаще, средняя цена — 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.