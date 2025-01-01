Более трети пермских работодателей заявили о нехватке «синих воротничков» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследование, проведенное платформой «Зарплата.ру», выявило, что нехватка профессиональных кадров рабочих специальностей является насущной проблемой для пермских производственных компаний. В опросе участвовали 1650 руководителей и начальников отделов кадров, в том числе из Пермского края. 32% респондентов подчеркнули острую актуальность проблемы дефицита «синих воротничков».

Для привлечения рабочего персонала организации используют различные методы: увеличение заработной платы (53%), перспективы карьерного продвижения (43%), систему бонусов и льгот (41%), программы обучения и повышения квалификации (38%), а также гибкий рабочий график (32%).

Однако работодатели сталкиваются с рядом трудностей при поиске и найме рабочих: недостаточный уровень предлагаемой оплаты труда (57%), неудовлетворительные условия работы (55%), ограниченные возможности для профессионального роста (44%), большая удаленность места работы от дома (35%), отсутствие дополнительных выплат и премиальных (25%), необходимость работать сверхурочно (23%), а также низкая популярность рабочих профессий среди молодежи (10%).

Взаимодействие с образовательными учреждениями также практикуется: 25% компаний систематически участвуют в подготовке кадров, а 30% делают это от случая к случаю.

