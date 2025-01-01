В Пермском крае наблюдается оживление в сфере производства Потребительский спрос в регионе демонстрирует разнонаправленную динамику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После продолжительной фазы спада производственная активность в Пермском крае демонстрирует в августе и сентябре 2025 года тенденцию к восстановлению. Компании, работающие по государственным заказам, продолжают увеличивать выпуск продукции. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

Ряд предприятий машиностроительной отрасли реализуют инвестиционные проекты, направленные на расширение производственных мощностей и модернизацию оборудования. Дефицит кадров постепенно сокращается, особенно в сфере розничной торговли, хотя в большинстве профессиональных областей сохраняется высокая конкуренция среди соискателей.

Потребительский спрос в регионе демонстрирует разнонаправленную динамику. Объёмы реализации продовольственных товаров несколько сократились, что отчасти обусловлено хорошим урожаем овощей и фруктов местного производства в августе и сентябре. Посещаемость торговых центров продолжает снижаться из-за ослабления потребительского интереса и усиления конкуренции между традиционными магазинами и онлайн-платформами. В то же время, продажи новых автомобилей остаются близкими к пиковым значениям, зафиксированным в июле, несмотря на сокращение стимулирующих программ со стороны дилеров. Спрос на различные услуги остаётся высоким, особенно востребованы долгосрочная аренда, образовательные курсы и бытовые услуги.

Уменьшение процентных ставок в банковском секторе привело к увеличению спроса на потребительские и ипотечные займы. При этом автокредитование продолжает расти опережающими темпами, чему способствует ожидание повышения утилизационного сбора и, как следствие, удорожания автомобилей. Кредитование предприятий демонстрирует ускорение, главным образом за счет увеличения объемов кредитования крупных компаний. Приток средств на депозитные счета населения остаётся значительным.

Годовой уровень инфляции в Пермском крае в сентябре практически не изменился, составив 9,27% (в августе — 9,25%). При этом инфляционные ожидания населения демонстрируют рост, а ожидания бизнеса в отношении цен остаются на повышенном уровне.

