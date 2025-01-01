Конец октября в Пермском крае может стать рекордно тёплым Воздух будет прогреваться до +10 градусов Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае во второй половине октября.

Уже в предстоящие выходные, 18 и 19 октября, воздушные потоки изменят направление на западное. Небольшой циклон пересечёт северные районы края в направлении востока, принеся с собой слабые и умеренные дожди. В воскресенье утром на севере не исключен мокрый снег.

В субботу ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7 градусов. В Перми ночью ожидается около 0 градусов, а днём — от +4 до +6 градусов.

В воскресенье в южной части края и в центральных районах температура в течение суток будет держаться на уровне +3…+7 градусов, без заметных колебаний. На севере, в связи с проникновением холодных воздушных масс, в воскресенье ожидается незначительное похолодание, до +1…+3 градусов днём.

Схожие погодные условия, с температурой, немного превышающей средние многолетние значения, слабым ветром и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя, вероятно, сохранятся до середины третьей декады месяца.

Однако потом, согласно среднесрочным прогнозам, существует вероятность поступления в регион тёплого и влажного воздуха с юго-запада, что приведёт к усилению дождей, особенно на севере края, и повышению температуры до +5…+10 градусов. Хотя такой долгосрочный прогноз пока не имеет высокой степени достоверности, основания для этого существуют. Стоит отметить, что значительных периодов тепла в конце октября в Пермском крае не наблюдалось с 2019 года.

