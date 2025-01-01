Импорт казахстанских помидоров в Пермский край вырос на 34% С начала года в Прикамье ввезли 924 тонны свежих томатов Поделиться Твитнуть

фото регуправления Россельхознадзора

С января по середину октября 2025 года в Пермский край поступило 924 тонны свежих помидоров, импортированных из Казахстана. Это заметно превышает прошлогодние показатели: за аналогичный период 2024 года было ввезено 687 тонн томатов из той же республики, что составляет рост в 1,34 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

10 октября специалисты ведомства провели инспекцию 15 тонн свежих помидоров, прибывших из Казахстана на территорию Пермского края. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осуществили досмотр указанной партии томатов и взяли пробы для лабораторных исследований с целью определения фитосанитарного статуса продукции.

Никаких нарушений выявлено не было, также в исследованных партиях томатов не было обнаружено карантинных организмов.

