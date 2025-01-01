В Перми поймали налётчика на микрофинансовую организацию Поделиться Твитнуть

Рекламный слоган «Заходите за деньгами» у входа в микрофинансовую организацию привлёк внимание 40-летнего пермяка. В середине рабочего дня мужчина ворвался в офис, расположенный на ул. Мира, и, угрожая сотруднице острым предметом, потребовал передать ему денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Испуганная работница согласилась выполнить требования злоумышленника, но сообщила, что для открытия кассы потребуется некоторое время. Нападавший осознал, что быстро получить деньги не получится, и решил спешно покинуть место преступления. О случившемся пострадавшая немедленно сообщила своему начальству и вызвала полицию.

Сотрудники уголовного розыска Индустриального района вместе с коллегами из городского и регионального управлений МВД, несмотря на то, что лицо преступника было закрыто медицинской маской, установили личность подозреваемого и произвели его задержание. Им оказался ранее имевший проблемы с законом мужчина 1985 г.р.

Следователем было выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

