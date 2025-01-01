Пермский фонд развития предпринимательства возглавил Юрий Цаплин Поделиться Твитнуть

Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства» сменила руководителя: вместо Яны Никитиной на этот пост назначен Юрий Цаплин. Соответствующие изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 14 октября 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Юрий Цаплин ранее руководил дирекцией выставок в ВЦ «Пермская ярмарка». Кроме того, он известен как организатор и участник музыкального коллектива «РаДДа». В прошлом Цаплин также являлся индивидуальным предпринимателем, специализирующимся на организации выставок и конференций.

НО «Пермский фонд развития предпринимательства» была основана правительством Пермского края в 2012 году. Фонд занимается реализацией проектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, повышение его конкурентоспособности, развитие необходимой инфраструктуры и популяризацию предпринимательства. В частности, в рамках фонда функционирует региональный центр «Мой бизнес». Яна Никитина занимала должность руководителя Пермского фонда развития предпринимательства с мая 2023 года, а 26 марта 2025-го была назначена руководителем Фонда креативных индустрий Пермского края.





