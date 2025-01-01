Пермский предприниматель приобрёл контроль над девелоперской компанией Владимир Матыцин стал новым собственником ООО «Евроинвест» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно «СПАРК-Интерфакс», Владимир Матыцин стал новым собственником ООО «Евроинвест» (Мордовия), строительной фирмы, известной по торговому центру «СпешиLove».

Корректировки в ЕГРЮЛ датированы 13 октября. До этого времени компанией «Евроинвест» владела Галина Матыцина, которая ушла из жизни весной 2025 года.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», Владимир Матыцин широко известен в регионе как один из самых обеспеченных и непубличных бизнесменов. В его активе находятся различные компании, включая предприятия по управлению автозаправочными станциями, Чернушинский маслосыркомбинат, а также ряд сельскохозяйственных предприятий.

