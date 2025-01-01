Экс-полицейский из Перми признан виновным в мошенничестве Он присвоил премию своих подчинённых Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Перми суд вынес обвинительный приговор экс-начальнику спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по Перми, признав его виновным в совершении мошеннических действий с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба следкома.

Следствие установило, что в декабре 2024 года глава учреждения обманным путём присвоил себе премиальные выплаты, предназначавшиеся для работников спецприемника по результатам работы за год. Общая сумма незаконно присвоенных средств составила 735 тыс. руб.

В процессе обыска у осужденного были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства.

Данное преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

В течение всего периода следствия обвиняемый содержался под стражей.

Суд приговорил виновного к выплате штрафа.

